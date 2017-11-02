كواليس زرع الصهاينة في أرضنا

أطلق مركز العودة الفلسطيني أحدث إصدارته باللغة الإنجليزية تحت عنوان "التخلي عن أرض شعب أخر، كواليس وعد بلفور"، وذلك في الذكرى المئوية لإعلان بلفور.

ويقدم هذا التقرير تحليل متعمق للدوافع التي أدت في النهاية إلى إصدار وعد بلفور، ويستند في المقام الأول إلى الوثائق الأرشيفية المحفوظة بقسم الأرشيف القومي بحدائق كيو بلندن.

وتعرض هذه التقارير الاعتراضات التي ينادي بها اليهود البريطانيون المناهضون للصهيونية بشأن استقرار المشروع الصهيوني في فلسطين.

ويوضح التقرير أنه، خلافاً للرأي السائد بأن بريطانيا كانت حسنة النية، وكان لها دوافع خيرة في صياغة وعد بلفور، إلا أن الأدلة الموجودة بالمحفوظات الأرشيفية تثبت أن وزراء الحكومة البريطانية قد استخدموا الصهيونية السياسية من أجل دفع طموحاتهم الإمبراطورية إلى الأمام.

ويكشف التقرير أيضاً كيف كانت النخبة الحاكمة في بريطانيا معادية للسامية، وبالتالي فهي مدفوعة بطموح طويل الأجل لطرد مجتمعاتهم اليهودية. وتوضح الدراسة أن الحكومة البريطانية والحركة الصهيونية قد استخدمتا أيديولوجية الاستشراق من أجل تبرير تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

ويقع هذا التقرير في 56 صفحة من القياس الكبير، وهو ذو فائدة كبيرة للأكاديميين، الطلاب، صناع السياسات، الناشطين، المهتمين بتاريخ وسياسة الإمبريالية البريطانية والاستعمار الاستيطاني، الصهيونية، إسرائيل والقضية الفلسطينية.