299 أسيراً دخلوا في أكتوبر أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى

أكدت إذاعة الأسرى بغزة أن 299 أسيرًا دخلوا في شهر أكتوبر/تشرين الأول أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال في ظل ظروف حياتية صعبة.

وأوضحت الإذاعة أن من بين الأسرى الذين دخلوا أعوامًا جديدة 46 أسيرًا محكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة، وستة أسرى محكومين بالسجن ما يزيد عن 30 عامًا، و20 أسيرًا محكومًا ما يزيد عن 20 عامًا، و39 أسيرًا محكومًا ما يزيد عن عشرة أعوام، وثمانية أسرى محكومين أقل من عشرة أعوام، و 180 أسيرًا مازالوا موقوفين ينتظرون المحاكمة.

وبينت الإذاعة أن من بين الأسرى 20 أسيراً من مدينة القدس المحتلة، وثلاثة أسرى من الداخل المحتل، و 25 أسيراً من قطاع غزة، و251 أسيراً من الضفة المحتلة.

كما شهد الشهر إضراب عدد من الأسرى عن الطعام ودخولهم في معركة الأمعاء الخاوية احتجاجًا على ظروف اعتقالهم السيئة، وهم: حسن شوكة وبلال دياب، حمزة بوزية، والأسير الصحفي مصعب قفيشة.

وأفرجت سلطات الاحتلال في هذا الشهر عن عدد من الأسرى الذين قضوا عدة أعوام في سجون الاحتلال، منهم: القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد أبو زينة، والناشطة ختام سعافين، والأسيرة شيرن العيساوي، وأحلام المالوخ، والأسير أنس عبد الكريم جرادات، ومعاذ عبيد، ومحمود مطاوع، وعصام بغدادي.