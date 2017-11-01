هنية يتلقى اتصالاً من الأمين العام لحزب الله معزياً بشهداء النفق

قناة الأقصى

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية اتصالا هاتفيا من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مساء اليوم الأربعاء، حيث قدم التعازي في شهداء حركتي حماس والجهاد الاسلامي، مؤكدا وقوف الحزب إلى جانب المقاومة الفلسطينية.

من جانبه عبر رئيس المكتب السياسي للحركة عن شكره لهذا الاتصال وما يحمله من عميق الأثر في العلاقة القوية بين قوى المقاومة ومستقبل هذه العلاقة وأثرها في تعزيز جبهة الصمود والمقاومة في المنطقة، وأضاف أن ارتقاء الشهداء محطة من محطات الثبات والصبر والمصابرة.

واستعرض القائدان خلال الاتصال الآفاق المبشرة التي تصب في صالح القضية الفلسطينية والأمة بما فيها دحر الاحتلال عن الأرض الفلسطينية المباركة.