27 صحفياً معتقلاً في سجون الاحتلال

قناة الأقصى

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن عدد الأسرى الصحفيين في معتقلات الاحتلال بلغ (27) صحفياً، وذلك بعد اعتقال الصحفية بشرى الطّويل، فجر اليوم الأربعاء.

ولفت إلى أن من بين الصحفيين 3 أسرى معتقلين إدارياً بادعاء "الملف السري"، لا يقدّم لهم لوائح اتّهام ولا يخضعهم للمحاكمة، إضافة إلى 6 أسرى محكومون بأحكام متفاوتة، و(18) أسيراً موقوفاً.

وأشار نادي الأسير إلى أن (25) صحفياً خضعوا للاعتقال منذ بداية العام الجاري 2017.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منزل بشرى الطويل في حي أم الشرايط بمدينة البيرة بالضفة المحتلة، وعاثت في المنزل خراباً قبل اقتياد الطويل إلى مكان غير معروف، علماً أنها أسيرة محررة قضت أكثر من عام في معتقلات الاحتلال.