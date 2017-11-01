12 أسيراً يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى

يدخل اليوم 31 من أكتوبر، 12 أسيرًا من قطاع غزة والضفة المحتلة أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أربعة محكومون بالمؤبد، وهم:

من مدينة رام الله/ الأسيرين محمود سالم سليمان أبو خرابيش (51 عامًا) و الأسير جمعة إبراهيم جمعة آدم (48 عامًا) المحكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقلان منذ عام 1989، وأمضيا 28 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير عاطف حسين جبر أبو عليا (44 عامًا) المحكوم بالسجن 16 عامًا ومعتقل منذ عام 2009، وأمضى ثمانية أعوام في السجون.

ومن جنين/ الأسير منصور قاسم منصور أبو عون من قرية جبع قضاء مدينة جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في السجون.

والأسير توفيق أحمد توفيق ربايعة من قرية ميثلون قضاء جنين المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في السجون.

والأسير نبيل جمعة طاهر مغير (34 عامًا) من بلدة عرابة قضاء جنين المحكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 16 عامًا في السجون.

ومن مدينة الخليل/ الأسير خليل محمود يوسف أبو عرام (50 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 15 عامًا في السجون.

والأسير موسى عودة علي مخامرة (38 عامًا) المحكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 15 عامًا في السجون.

والأسير جميل خليل موسى عوض (51 عامًا) المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 15 عامًا في السجون.

الأسير مهند محمد محمود العزة (39 عامًا) من مدينة بيت لحم محكوم بالسجن 13 عامًا ومعتقل منذ عام 2010، وأمضى سبعة أعوام في سجون الاحتلال.

ومن قطاع غزة/ الأسير تامر كمال سالم قديح من مدينة خانيونس المحكوم بالسجن 19 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير صالح محمد صالح أبو شوشة (45 عامًا) من مدينة غزة المحكوم بالسجن 14 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى عشرة أعوام في السجون.