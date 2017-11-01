هنية: وعد بلفور لن يغير الحقائق التي تثبت حق شعبنا في أرضه

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن وعد بلفور كان يهدف لكسر الأمة الإسلامية وتمزيقها.

مؤكدا أن ذلك الوعد المشؤوم لن يغير حقائق التاريخ والجغرافيا التي تثبت حق الشعب الفلسطيني في أرضه.

كما أضاف في المؤتمر العالمي لاتحاد علماء المسلمين "الوعد الحق" أن أي صفقة وأي مبادرة تنتقص من حقوق أمتنا وفلسطين لن يكتب لها نجاح ولا يمكن تمريرها، مطمئنا الجميع أن لا مستقبل للمشروع الصهيوني على أرض فلسطين ولا يمكن أن يحتفل الصهاينة ل100 عام قادمة على أرضنا.

وطالب هنية بضرورة حماية خيار المقاومة والاستمرار في بناء القوة ذلك أن المقاومة هي الخيار الأقرب والاستراتيجي الذي من خلاله ممكن أن نستعيد أرضنا وأن ندحر الاحتلال ونعيد اللاجئين.

ودعا هنية إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها لاستيعاب الجميع.

وحول العلاقات العربية والإسلامية قال هنية إن لنا علاقات قوية مع إيران ومصر ولبنان وتركيا وقطر ونريد علاقات قوية وصحيحة مع السعودية والأردن وبلاد المغرب العربي.