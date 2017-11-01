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اعتقالات ومداهمات وحواجز للاحتلال في جنين

الأربعاء 01 نوفمبر 2017 07:21 ص بتوقيت القدس المحتلة

اعتقالات ومداهمات وحواجز للاحتلال في جنين

اعتقلت قوات الاحتلال  فجر الأربعاء ثلاثة شبان خلال مداهمات في بلدة قباطية جنوبي مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، فيما نشرت حواجزها في محيط بلدة يعبد وعلى مفرق عرابة.

وقال مراسلنا، إن جنود الاحتلال داهموا المنازل في قباطية في الثالثة فجرًا واعتقلوا ثلاثة شبان هم : همام عدنان كميل ، باسل كميل ، محمد نجي سباعنة وفتشوا منازل ذويهم واعتدوا عليهم وألحقوا خسائر بالممتلكات.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجزا على مداخل بلدة يعبد جنوبي جنين وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم وكذلك نصبت حاجزا على دوار مدخل عرابة.

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