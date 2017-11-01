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العراق يُجرّم رفع علم الاحتلال في البلاد

الأربعاء 01 نوفمبر 2017 07:08 ص بتوقيت القدس المحتلة

العراق يُجرّم رفع علم الاحتلال في البلاد

صّوت مجلس النواب العراقي (البرلمان)، الثلاثاء، على قرار يجرَّم بموجبه كل من يرفع علم الاحتلال  في البلاد.

وقال النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي، إن "مجلس النواب صوّت على صيغة قرار بالإجماع على تجريم من يرفع علم الكيان الصهيوني في الأوساط الجماهيرية".

وأضاف البياتي أن "قرار البرلمان سيحال إلى الحكومة لوضع الضوابط المناسبة لتنفيذه وتحديد ومدة العقوبة وما إلى ذلك".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت صور بعض المحتفلين الأكراد يرفعون علم دولة الاحتلال  إبان استفتاء الانفصال، الذي أجراه إقليم كردستان العراق في 25 سبتمبر الماضي.

وتقول حكومة الإقليم إن رفع الأعلام من قبل المحتفلين لا يعبر عن موقفها الرسمي من الكيان الصهيوني، الذي أعلن دعمه لمساعي الأكراد الانفصالية.

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