إصابات بصفوف الدفاع المدني خلال البحث عن مفقودي نفق خان يونس

أفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن خمسة مسعفين من طواقم الدفاع المدني أصيبوا اليوم الثلاثاء، خلال محاولتهم انتشال عدد من العالقين في نفق المقاومة الذي تعرض للقصف الصهيوني بالأمس.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن مشفى شهداء الأقصى في بلدة دير البلح وسط القطاع استقبل اليوم خمسة مصابين بحالات اختناق من طواقم الدفاع المدني.

ووصف القدرة إصابات المسعفين بأنها ما بين طفيفة ومتوسطة، مضيفا أن عمليات الإنقاذ لعدد من المقاومين في داخل النفق مستمرة.

واستشهد مساء الاثنين، سبعة مقاومين فلسطينيين وأصيب 13 آخرون بجراح جراء استهداف قوات الاحتلال نفقا للمقاومة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ولا تزال عمليات البحث جارية عن خمسة مقاومين فلسطينيين آخرين ما زالوا مفقودين داخل النفق التابع لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.