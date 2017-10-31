الحية: جرائم الاحتلال لن توقف المقاومة ولن تعيق المصالحة

قناة الأقصى - غزة

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خليل الحية، إن العدو الصهيوني إذا كان يريد بأفعاله الخسيسة أن يوقف سيل المقاومة فهو واهم، وإذا كان يريد أن يعيق وحدة شعبنا فهو واهم.

وأضاف الحية خلال كلمة له في مراسم تشييع شهداء الأنفاق، ظهر اليوم الثلاثاء، إن هذه الجريمة النكراء تجعلنا نزيد من يقظتنا، ويجعل المعركة بيننا وبين العدو تستعر، ويجعل فاتورة الحساب تتعاظم، ولن ينجو العدو من جرائمه فنحن شعب يأبى الضيم والانكسار.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن المقاومة الفلسطينية مقاومة راشدة تعرف كيف تدير صراعها مع العدو وتعرف كيف تنتقم وتضرب في المكان والزمان المحدد الذي يؤلم العدو.

وأشار الحية إلى أن امتلاك القوة العسكرية وكامل أدوات المقاومة حق طبيعي مكفول لنا، وإن الرد على العدو الصهيوني حق مكفول لشعبنا تقدره المقاومة فهي الجديرة بتقدير الرد ونوعه ومكانه وزمانه.

وشدد على أن دماء شهدائنا غالية، فهي غالية عند الله وغالية عندنا، ولكن المعركة طويلة وهي في استعار وتأجيج كل يوم على طريق الخلاص من الاحتلال.

وصرح الحية بأننا نعتز بأن دماء أبناء القسام تختلط مجددا مع دماء أبناء السرايا على طريق الوحدة الحقيقية، فنحن إخوة دم ورفقاء سلاح ورفقاء في الجنان بإذن الله تعالى.

ونوه إلى أن الشباب المجاهدين الذين ارتقوا إلى العلا وهو يشاركون في إنقاذ إخوانهم دلالة واضحة على مدى الحب والمبادرة في سبيل الله.