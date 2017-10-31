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وسط هتافات داعمة للمقاومة..

بالصور : تشييع تاريخي لشهداء النفق السبعة

الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 12:52 م بتوقيت القدس المحتلة

تشييع تاريخي لشهداء النفق السبعة

شيع مئات آلاف المواطنين بعد ظهر الثلاثاء جثامين سبعة شهداء من عناصر كتائب القسام وسرايا القدس، الذين ارتقوا إثر قصف الاحتلال نفق للمقاومة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وجرت مراسم بمشاركة شعبية واسعة تشمل كافة ألوان الطيف الفلسطيني والفصائل والقوى والإسلامية، وبحضور رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية الذي ألقى كلمة أكد فيها أن الرد الأمثل على الجريمة يكون من خلال المضي قدما في المصالحة ورفع العقوبات عن غزة ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني.

وشاركت مواكب عسكرية مشتركة بين سرايا القدس وكتائب القسام في التشييع بعدما كانت انطلقت نحو بيوت الشهداء السبعة لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم.

وردد المشاركون في التشييع هتافات داعمة لقوى المقاومة، مشددين على التفافهم حول خيار المقاومة.

وأقيمت صلاة الجنازة للشهيدين القائدين في سرايا القدس عرفات أبو مرشد ونائبه حسن حسنين وكذلك الشهيد أحمد أبو عرمانة في المسجد الكبير في البريج وسط قطاع غزة.

فيما أقيمت صلاة الجنازة للشهيد عمر نصار الفليت في مسجد أبو سليم في دير البلح، وللشهيد حسام السميري في مسجد الحكمة بالقرب من بلدية وادي السلقا، وللشهيدين القساميين مصباح شبير ومحمد الأغا من مسجد أهل السنة وسط خانيونس.

واستشهد سبعة مجاهدين هم خمسة من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي واثنين كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" لدى محاولتهم دخول النفق لإنقاذ العالقين.

تشييع تاريخي لشهداء النفق السبعة
تشييع تاريخي لشهداء النفق السبعة
تشييع تاريخي لشهداء النفق السبعة
تشييع تاريخي لشهداء النفق السبعة
تشييع تاريخي لشهداء النفق السبعة
تشييع تاريخي لشهداء النفق السبعة
تشييع تاريخي لشهداء النفق السبعة
تشييع تاريخي لشهداء النفق السبعة
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