هنية: المضي بالمصالحة الرد على مجزرة الاحتلال

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية السلطة الفلسطينية إلى وقف التنسيق الأمني، وضرورة الإسراع في رفع العقوبات عن قطاع غزة، وأن يكون لها موقف أمام جريمة الاحتلال النكراء.

وشدد هنية خلال مشاركته في مراسم تشييع شهداء نفق خانيونس، ظهر اليوم الثلاثاء، على أن الرد على هذه المجزرة هو المضي قدما نحو تحقيق المصالحة".

وأضاف "أنه لا يمكن لشعب أن يتنصر دونما أن يكون موحدًا على أسس وإستراتيجيات وعلى رأسها المقاومة الشاملة".

وأكد على أن الاحتلال الصهيوني واهم إذا كان يعتقد أنه قادر على خلط الأوراق وتبديل الأولويات، فأولوياتنا واضحة وعلى رأسها المقاومة.

وقال هنية: "الاحتلال واهم إذا كان يعتقد أنه قادر على فرض قواعد اللعبة، مضيفا "يدُنا أعلى وسيفنا بتار وإراداتنا قوية وعزيمتنا أقوى من هذا المحتل".

وخاطب هنية قيادة حركة الجهاد الإسلامي بالقول" الدم الدم والهدم الهدم"، مشيرا إلى أن حماس وفصائل شعبنا أقدر على تنظيم الصراع وأدارته مع الاحتلال الصهيوني.

وأضاف "نحن اليوم أمام مشهد عظيم من مشاهد المقاومة المباركة"، مشيرا إلى أنه حينما تمتزج الدماء على هذه الأرض فهي أعظم درجة من درجات التوحد والاعتصام والتماسك.

ولفت هنية إلى أن رجال المقاومة فوق الأرض وتحتها يسيرون بخطوات واثقة بأنفاقهم نحو القدس، يعرفون ما يصنعون، ويعرفون لماذا يرابطون، ليس من أجل مناصب الدنيا بل يقاتلون من أجل شرف الأمة وكرامتها وتحرير الأرض والمقدسات.

وشدد هنية أن هذا الخط الأصيل الذي خطه الشهداء من السابقين واللاحقين سيظل خطا ثابتا لا اعوجاج فيه ولا تردد في سلوكه، لافتا إلى أن سلاح المقاومة شرفنا، ومن يقترب منه فهي خيانة لفلسطين والأمة.

ونبه إلى أن المقاومة وسلاحها وإمكاناتها ومكتسباتها ومورثها خط أحمر غير مسموح المساس به، مشيرا إلى أن الإستراتيجيات واضحة كلها تصل إلى نقطة النهاية إلى القدس وفلسطين.