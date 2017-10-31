إصابة شقيقين بزعم محاولة دهس شمال رام الله

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أصيب مواطن وشقيقته برصاص جيش الاحتلال الصهيوني صباح الثلاثاء بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة "حلميش" شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب إن المواطنة أصيبت بالرصاص الحي في الكتف وحالتها مستقرة، فيما جاري المتابعة للحصول على معلومات مؤكدة حول طبيعة إصابة الشاب.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال فتحت النار على مركبة يستقلها المواطن وشقيقته على الطريق الرئيس المحاذي للمستوطنة المذكورة، ما أدى لإصابة السائق بجروح في الظهر، فيما أصيبت شقيقته بجروح في الكتف وجرى نقلها إلى مستشفى العربي الاستشاري برام الله.

وأضاف الشهود أن الشاب كان ملقى على الأرض، فيما أصيبت المركبة بأضرار وتهشم الزجاج بفعل إطلاق النار.

وبحسب الشهود، فإن المواطن وشقيقته من قرية دير بلوط قضاء سلفيت.

وادعت وسائل إعلام صهيونية محاولة الشاب القيام بعملية دهس في المكان، فيما ذكر موقع "والا" العبري أنه لم يصب أي من جنود الجيش خلال الحادث.

وحسب الموقع فإن حالة المواطن المصاب ما بين متوسطة إلى خطيرة، فيما قالت القناة الثانية العبرية إن شقيقته أصيبت بجروح ونقلت للعلاج عبر طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

يشار إلى أن الاحتلال ادعى قبل أيام قيام شاب بمحاولة دهس في المنطقة ذاتها، فيما تبين انزلاق المركبة عن مسارها لوجود دوار على مدخل المستوطنة.

ووضعت قوات الاحتلال قبل شهرين سواتر وحجارة على مقربة من دوار المستوطنة يعيق حركة المركبات الفلسطينية في المكان، فيما شددت من تواجدها بعد عملية قتل المستوطنين الثلاثة خلال أحداث بوابات الأقصى الالكترونية.