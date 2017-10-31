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الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيا من الضفة والقدس

الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 09:39 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيا من الضفة والقدس

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، 23 مواطنا فلسطينيا عقب دهم منازلهم وتفتيشها في مناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلتين

وأفاد بيان قوات الاحتلال، بأنها اعتقلت 23 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبين.

كما زعم البيان بأن قوات الاحتلال عثرت على سلاح من نوع "كارلو" في بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل، واستولت على مبلغ 10 آلاف شيكل، في مدينة الخليل بدعوى ارتباطها بدعم المقاومة.

ففي بيت أمر بالخليل، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، وداهمت منزل المواطن علي عوض واحتجزت أفراد عائلته داخل أحد غرف المنزل.

واعتقل الاحتلال الأسير المحرر عدي عويص من مخيم بلاطة للاجئين شرقي مدينة نابلس، وشابيْن من بلدة كفر قليل جنوبي المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال أيضا، فلسطينييْن من مخيم قلنديا للاجئين شمالي مدينة القدس المحتلة، وآخر من مخيم شعفاط للاجئين ورابعا من بلدة حزما شمالي شرق المدينة.

كما اعتقل الاحتلال ثلاثة شبان فلسطينيين من بلدة جبع جنوبي غرب مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، عقب دهم وتفتيش منازل عائلاتهم.

وفي رام الله، اعتقل الاحتلال الشاب قسام مجد البرغوثي، عقب دهم منزل عائلته في بلدة كوبر شمالي مدينة رام الله، وثلاثة مواطنين من بلدة سلواد شمالي شرق المدينة.

واختطفت قوة صهيونية خاصة الليلة الماضية، ثلاثة شبان من وسط مخيم قلنديا شمالي القدس، فيما أصيب ثلاثة آخرون بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، نقلوا على إثرها لمستشفى رام الله الحكومي لتلقي العلاج.

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