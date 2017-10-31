استئناف البحث عن مفقودين بنفق خانيونس

قناة الأقصى - غزة

استأنفت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني صباح اليوم الثلاثاء أعمال البحث عن مفقودين داخل النفق الذي استهدفه الاحتلال الصهيوني أمس الاثنين شمال شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال مراسلنا إن العشرات من أفراد الإنقاذ والدفاع المدني استأنفت صباح اليوم أعمال البحث عن عدد من المفقودين داخل النفق الذي استهدفه الاحتلال أمس الاثنين

وكانت أعمال البحث عن المفقودين توقفت أمس بسبب الظلام الدامس، بالإضافة إلى صعوبة الدخول إلى النفق لتسرب غازات سامة بعد عملية القصف، والتي أسفرت عن ارتقاء سبعة شهداء، وإصابة 12.

وستشيع جماهير شعبنا ظهر اليوم جثامين الشهداء السبعة من مجاهدي كتائب القسام وسرايا القدس إلى مثواهم الأخير.

وستنطلق مسيرات التشييع من مستشفى شهداء الأقصى بالوسطى باتجاه منازل الشهداء.

واستشهد مساء الاثنين، سبعة مقاومين فلسطينيين وأصيب 13 آخرون بجراح جراء استهداف قوات الاحتلال نفقا للمقاومة شرق مدينة خان يونس.