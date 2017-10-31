هنية يؤكد على وحدة والهدف والمصير وصولا إلى تحقيق النصر والتحرير

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ رمضان شلح أمين عام حركة الجهاد الإسلامي حيث أعرب عن التضامن الكامل مع الأخوة في حركة الجهاد الإسلامي والوقوف إلى جانبهم في هذه المحطة المهمة منوها إلى أن ارتقاء الشهداء من القدس كتائب القسام وسرايا القدس هو تأكيد على وحدة الطريق والهدف والمصير وصولا إلى تحقيق النصر والتحرير.

واستعرض القائدان خطورة وتداعيات الجريمة الصهيونية وأهداف الاحتلال من ورائها في محاولة لخلط الأوراق في الساحة الفلسطينية غير أن شعبنا ومقاومته الباسلة ستظل على عهد الشهداء الأبطال الذين ارتقوا في معركة الإعداد للتحرير ودحر الغاصبين .

كما بحثا سويا التطورات الجارية في ضوء الاتصالات التي تلقتها الحركتان مؤكدين أن دماء الشهداء ستبقى تنير الطريق للاجيال الثائرة من أبناء شعبنا المرابط

داعين الله تعالى أن يتقبل الشهداء وأن يعافي الجرحى والمواساة لعائلاتهم الصابرة الأبية.