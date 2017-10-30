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حماس: استمرار جرائم الاحتلال سيرفع تكلفة فاتورة الحساب

الإثنين 30 أكتوبر 2017 08:35 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس: استمرار جرائم الاحتلال سيرفع تكلفة فاتورة الحساب

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهداء الميامين الذين ارتقوا جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي نفقا للمقاومة عصر اليوم شرق خانيونس.

وأكدت الحركة في بيان صحفي مساء الإثنين، أن هذه الجريمة الصهيونية الجديدة تعد تصعيدا خطيرا بحق شعبنا ومقاومته، وتهدف للنيل من صموده ووحدته، مشيرةً إلى أنها محاولة يائسة لتخريب جهود استعادة الوحدة الفلسطينية وإبقاء حالة الانقسام.

وشددت على أن مقاومة الاحتلال بأشكالها كافة وامتلاك أدواتها المختلفة حق طبيعي ومكفول لشعبنا.

ولفتت إلى أن استمرار الاحتلال في تصعيده وارتكاب جرائمه لن يزيدنا إلا مضيا في طريق الوحدة وخيار المقاومة، بل سيرفع تكلفة فاتورة الحساب معه.

وأشارت إلى أن اختلاط دماء الشهداء الزكية من كتائب القسام وسرايا القدس دليل جديد وواضح على هذه الأخوة الصادقة.

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