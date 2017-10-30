أجهزة السلطة تعتقل مواطنين على خلفية سياسية

اعتقلت أجهزة السلطة في الضفة الغربية مواطنين اثنين بينهما أسير محرر، في وقت تواصل فيه اعتقال العشرات على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني.

ففي الخليل اعتقل جهاز الأمن الوقائي قبل يومين الشاب عمر التلاحمة (٢٦ عاما) في أثناء توجهه لعمله في بلدة دورا، وهو شقيق الأسيرين محمود وجمال التلاحمة، والشهيد ضياء التلاحمة الذي ارتقى في انتفاضة القدس.

ويواصل وقائي السلطة في بيت لحم اعتقال الأسير المحرر أنور الشيخ لليوم السادس على التوالي.

وفي رام الله اعتقلت المخابرات العامة منذ يوم الخميس الماضي الأسير المحرر علاء الدين سماحة، وهو معتقل سياسي سابق لدى الأجهزة.

إلى ذلك يواصل جهاز الوقائي في سلفيت اعتقال الشيخ محمد علقم لليوم السابع تواليا، دون عرضه على المحكمة.

كما يواصل وقائي جنين لليوم الخامس على التوالي اعتقال الأسير المحرر مدير لجنة أموال الزكاة أحمد سلاطنة (55 عاماً) والقيادي في حركة حماس الشيخ إبراهيم جبر(58 عاما) وهو أحد وجهاء المحافظة.

وأما في طولكرم، فيواصل الوقائي اعتقال الشاب صقر مناع نصار منذ ٢٦ يوما، دون توجيه تهمة ضده، أو عرضه على محكمة.