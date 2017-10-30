طائرات الاحتلال تنفذ "تفجيرًا تحت السيطرة" شرق خانيونس

قناة الأقصى

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني بعد ظهر الإثنين عن تنفيذ "تفجير تحت السيطرة" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم الجيش أن التفجير "غير متعلق بأعمال تخريبية"، على حد قوله.

وأفادت مصادر أن طائرات حربية صهيونية قصفت هدفًا مجهولاً داخل السياج الأمني في الأراضي المحتلة شرق محافظة خانيونس جنوبي القطاع.

وأشارت المصادر إلى أن طائرات حربية قصف بخمسة صواريخ على الأقل هدفًا مجهولاً داخل السياج الأمني بعشرات الأمتار، في محيط موقع "كيسوفيم" العسكري.

وعقب جيش الاحتلال على هذه الأنباء بالقول إن قواته نفذت تفجيراً تحت السيطرة في الداخل المحتل بالقرب من قطاع غزة ولا يوجد لأي عمل "عدائي" على حد وصفه.