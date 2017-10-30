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اعتقال 71 مواطنٍ وهدم منازل بالضفة والقدس

6 عمليات فدائية و59 نقطة مواجهة بالنصف الثاني من أكتوبر

الإثنين 30 أكتوبر 2017 01:18 م بتوقيت القدس المحتلة

6 عمليات فدائية و59 نقطة مواجهة بالنصف الثاني من أكتوبر

قناة الأقصى

رصد موقع "الانتفاضة" في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر لعام 2017، 6 عمليات فدائية أدت إلى إصابة 3 صهاينة بجراح مختلفة، في أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة والقدس المحتلتين.

ففي بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة، أصيب جندي صهيوني بجراح في رأسه، بعد رشقه بالحجارة من قبل شبان المدينة.

كما أصيب مستوطن بجراح، بعد رشقه بالحجارة بالقرب من مستوطنة معاليه عاموس ببيت لحم.

وفي مدينة الدهيشة ببيت لحم، فأصيب جندي صهيوني بجراح بعد رشقه بالحجارة من قبل شبان الانتفاضة.

وخلال الأسبوع الرابع من أكتوبر، استهدفت مجموعة من الشبان في الضفة المحتلة، دوريات قوات الاحتلال في الضفة المحتلة بأربعة عبوات ناسفة، منها اثنيتن في مخيم جنين، وبالقرب من حاجز الأنفاق، ومستوطنة جبعون هحدشاه، دون أن يعترف الاحتلال بوقوع إصابات.

ووفق الإحصائية التي أعدها موقع الانتفاضة، فقد أصيب 11 مواطناً بالرصاص الحي والمطاطي، إضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق بالغاز والاعتداء بالضرب، خلال المواجهات التي اندلعت في 59 نقطة مواجهة.

وشهدت هذه المواجهات إلقاء 8 زجاجات حارقة، في مناطق مختلفة بالضفة والقدس المحتلتين، خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر للعام 2017.

ولا تزال قوات الاحتلال الصهيوني تحتجز جثامين 10 شهداء من شهداء انتفاضة القدس، والشهداء المحتجزة جثامينهم هم:

1_ عبد الحميد أبو سرور (19 عاماً) من مخيم عايدة -بيت لحم، استشهد بتاريخ 20/4/2016.

2_ محمد ناصر محمود الطرايرة (16 عاماً)، من الخليل، واستشهد بتاريخ 30/6/2016.

3_ محمد جبارة أحمد الفقيه (29 عاماً)، من صوريف – الخليل، واستشهد بتاريخ 27/7/2016.

4_ رامي محمد زعيم علي العورتاني (31 عاماً)، من نابلس، استشهد بتاريخ 31/7/2016.

5_ مصباح أبو صبيح (39 عاماً)، من سلوان بالقدس المحتلة، واستشهد بتاريخ 9/10/2016.

6_ فادي أحمد القنبر (28 عاما)، من القدس المحتلة، واستشهد بتاريخ 8/1/2017.

7_ الشهيد عادل حسن عنكوش (18 عامًا)، من قرية دير أبو مشعل، واستشهد بتاريخ 16/6/2017.

8_ الشهيد براء إبراهيم عطا (18 عامًا)، من قرية دير أبو مشعل، واستشهد بتاريخ 16/6/2017.

9_ الشهيد أسامة أحمد عطا (19 عامًا)، من قرية دير أبو مشعل، واستشهد بتاريخ 16/6/2017.

10_ الشهيد نمر محمود الجمل (36 عاماً) من قرية بيت سوريك، واستشهد بتاريخ 26/9/2017.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 71 مواطناً فلسطينياً بينهم 22 طفلاً، وتركزت الاعتقالات في محافظات (الخليل، القدس، جنين، وبيت لحم، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية)، وبينهم أسرى محررين.

وخلال الأسبوع الرابع من أكتوبر حكمت المحكمة المركزية الصهيونية في القدس المحتلة، على الأسير المقدسي محمد عمر عطية (16 عامًا) بالسجن الفعلي لمدة ١٤ شهرًا.

ويواصل الأسير بلال ذياب إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثالث عشر على التوالي، احتجاجًا على اعتقاله الإداري حيث يقبع في عزل سجن عسقلان.

وأفرجت إدارة سجن "النقب" الصحراوي عن الأسير المقدسي معاذ عبيد (22 عامًا) من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، بعد أن أمضى 33 شهرًا في سجون الاحتلال.

وأجلت محكمة الاحتلال، محاكمة الأسيرين زياد أبو هدوان وعمار الرجبي للمرة العشرين منذ سنتين، وذلك لتاريخ 2/1/2018.

وخلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر، واصلت آليات الاحتلال المتمركزة شرق محافظات قطاع غزة، فتح نيران رشاشاتها اتجاه أراضي ومنازل المواطنين، حيث استهدفت هذه الآليات المنازل والأراضي أكثر من 9 مرات، إضافة لتوغلها شرقي مدينة خانيونس ومخيم البريج.

وفي ذات السياق واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها على الصيادين، حيث استهدفت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين في عرض بحر قطاع غزة، أكثر من 8 مرات.

وهدمت قوات الاحتلال خلال الأسبوع الرابع من أكتوبر، 5 منازل في مدينة نابلس والقدس والنقب المحتل.

كما هدمت قوات الاحتلال، قرية العراقيب بالنقب المحتل للمرة 120 على التوالي.

ورصد الموقع تسليم قوات الاحتلال إخطارات بالهدم لأكثر من 18 عائلة فلسطينية بالضفة والقدس.

ووفق متابعة موقع الانتفاضة خلال الأسبوع المنصرم، فقد واصل المستوطنون الصهاينة اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات، في الفترة الصباحية، وبلغ عدد الصهاينة المقتحمين للمسجد الأقصى أكثر من 469 صهيونيا.

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