هيئة الأسرى: (14789) حالة اعتقال خلال انتفاضة القدس

قناة الأقصى

قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، ان قوات الاحتلال الصهيوني تتخذ من الاعتقال التعسفي نهجاً منظما وممارسة مؤسساتية في إطار سياسة رسمية، حتى اضحت جزءاً أساسياً من منهجية سيطرة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، والوسيلة الأكثر قمعاً وقهراً وخراباً للمجتمع الفلسطيني، دون التزام أو أدنى اكتراث بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

واضاف: لقد واصلت قوات الاحتلال اعتقالاتها التعسفية بحق المدنيين الفلسطينيين، ذكورا واناثا، صغارا وكبارا، حتى أصبحت تلك الاعتقالات ظاهرة يومية، مؤلمة ومقلقة، حيث لا يكاد يمضي يوم واحد إلا وتُسجل فيه عشر حالات اعتقال وما يزيد، وأن غالبيتها العظمى ليس لها علاقة بالدواعي الأمنية، وأن نحو (14789) حالة اعتقال سُجلت منذ اندلاع "انتفاضة القدس" في الأول من تشرين أول /أكتوبر 2015 وحتى الأول من تشرين أول/ أكتوبر من العام الجاري.

وأشار فروانة أن غالبية تلك الاعتقالات وتشكل ما نسبته قرابة (63%) كانت في محافظات الضفة الغربية، فيما سجل في مدينة القدس ما نسبته (33.5%) من مجموع الاعتقالات خلال الفترة المستعرضة، بالإضافة الى بضع مئات من قطاع غزة، ومن المناطق المحتلة عام 1948 لاسيما في الأشهر الأولى من الانتفاضة.

وبيّن فروانة بأن هناك تلازما بين الاعتقالات والتعذيب، حيث أن شهادات المعتقلين تثبت بأن جميع من مّروا بتجربة الاعتقال، من الفلسطينيين، قد تعرضوا إلى واحد أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي أو المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة ، وأن الوقائع تؤكد أيضا أن التعذيب قد تصاعد بشكل لافت منذ اندلاع "انتفاضة القدس".

وأوضح فروانة أن عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين، تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. حيث أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بالضمانات الخاصة بحماية السكان المدنيين، ولم تلتزم كذلك بالقواعد الناظمة لحقوق المحتجزين وأوضاعهم.

وأكد فروانة على أن كافة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال خلال العقود الماضية، وبالرغم مما تتركه تلك الاعتقالات من آثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، إلا أنها لم تنل من عزيمة الشعب الفلسطيني ولم تكسر ارادته، ولن تثنيه عن مواصلة مسيرته النضالية من أجل الحرية والاستقلال.

يذكر بأن حوالي (6500) أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال، منهم (56) أسيرة، و(350) طفل، و(500) معتقل إداري، علاوة على وجود (11) نائباً في المجلس التشريعي.