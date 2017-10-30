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أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الإثنين 30 أكتوبر 2017 10:04 ص بتوقيت القدس المحتلة

أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى

يدخل اليوم 30 من أكتوبر، أربعة أسرى من قطاع غزة والضفة  المحتلة أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم:

الأسير علاء جبريل محمد دمنهوري (38 عامًا) من مدينة أريحا المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 11 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير فراس سليمان حسن خليلية من بلدة جبع قضاء مدينة جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في السجون.

والأسير عدنان سعيد موسى صوفان (31 عامًا) من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن 29 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 15 عامًا في السجون.

ومن مخيم جباليا شمال قطاع غزة/ الأسير ماهر إسماعيل محمود البسيوني (39 عامًا) المحكوم بالسجن 16 عامًا ومعتقل منذ عام  2002، وأمضى 15 عامًا في السجون.

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