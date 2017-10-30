مواجهات خلال حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

قناة الأقصى

واصلت قوات العدو الصهيوني حملات الدهم والاعتقالات في مختلف مناطق الضفة المحتلة، والتي تخللتها مواجهات عنيفة.

ففي طولكرم شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين المدينة، ومخيم نور شمس في المدينة، واعتقلت ثلاثة مواطنين فيما اندلعت مواجهات مع الشبان.

وقالت مصادر محلية ، إن جنود الاحتلال داهموا مخيم نور شمس، واعتقلوا كلا من محفوظ نظمي أبو عيشة وأسعد صفوري بعد تفتيش منزليهما والتنكيل بذويهما.

كما اعتقلت في الحي الشرقي لمدينة طولكرم المواطن معاذ رداد بعد تفتيش منزله وتكسير محتوياته خلال البحث عن أسلحة تذرع بها جنود الاحتلال للتفتيش.

واندلعت مع جنود الاحتلال مواجهات واسعة أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص والغاز المسيل للدموع في أكثر من منطقة.

وفي جنين شمال الضفة،ـ اندلعت فجر اليوم مواجهات واسعة عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم وسط إطلاق نار كثيف.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال اقتحموا بأعداد كبيرة منطقة الساحة في المخيم، كما تمركزوا قرب دوار الجلبوني في مدينة جنين .

وأشارت إلى أن الشبان اشتبكوا مع قوات الاحتلال وألقوا عليها العبوات محلية الصنع " الأكواع " ولاحقوهم في الشوارع حتى انسحابهم من المدينة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص والغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه المواطنين خلال المواجهات ما أوقع إصابات بالاختناق بالغاز المسيل.

وفي الخليل، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الصهيوني فجرا بلدة بيت أومر شمال الخليل وقامت باعتقال شاب.

وأفاد مراسلنا أن العشرات من جنود الاحتلال والعديد من الآليات العسكرية اقتحمت وسط بلدة بيت أومر في الساعات الأولى من الفجر وداهموا منزل المواطن روحي فخري إخليل، حيث اعتلى جنود الاحتلال سطح المنزل وقاموا بتفتيشه.

كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل أخرى في البلدة أسفرت عن اعتقال الأسير المحرر عدي سعدي فخري إخليل 20 عاما وهو طالب جامعي في جامعة بولتكنيك فلسطين حيث تم نقله الى مركز تحقيق عتصيون.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال السير المحرر مهند يوسف الشلة (43 عاما) من مدينة نابلس بعد اقتحامها للمدينة.

وأفاد شهود عيان أن دوريات الاحتلال اقتحمت منطقة كروم عاشور وشارع حلاوة بالجبل الجنوبي بنابلس، وحاصرت منزل عائلة الشلة واعتقلت المواطن مهند.