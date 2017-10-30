إتش بي تعلن عن حاسب متحول بقدرات فائقة

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كشفت شركة “إتش بي” HP حديثًا عن “إتش بي زدبوك إكس2” HP ZBook x2، الذي قالت إنه أقوى وأول حاسوب مكتبي قابل للفصل في العالم، وصمم بغرض تلبية متطلبات الأداء وحرية التنقل التي يواجهها الفنانين والمصممين ومحترفي تعديل الصور، الذين يحتاجون إلى الاستفادة الكاملة من قدراتAdobe Creative Cloud والتطبيقات الاحترافية الأخرى.

وأضافت الشركة الأمريكية التي تحتل المركز الأول في شحنات الحواسب الشخصية، بحسب أرقام شركة جارتنر للربع الثالث من العام الحالي، أن أداء HP ZBook x2 يرفع من الإنتاجية ويعطي المبدعين الرقميين وغيرهم من العاملين في مجال التصميم، حرية العمل في أي مكان وأي وقت يحصلون فيه على الإلهام.

وكانت إتش بي بدأت في إعادة تصميم أجهزة حاسوب قابلة للفصل في وقت سابق هذا العام مع التصميم الجديد للحاسبين HP Spectre x2 و HP Elite x2.

وفي معرض تعليقه على الجهاز الجديد، قال جوين كوبل، مدير محطات العمل وأجهزة الحاسب التابعة جزئيًا وحلول التجزئة والحوسبة الغامرة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى إتش بي: “لا يوجد جهاز قادر على تحويل رؤى الفنانين والمصممين إلى واقع إلا HP ZBook x2: أول وأقوى محطة عمل قابلة للفصل في العالم، فبالكشف عن HP ZBook x2 تقدم HP الأداة المثالية للإبداع، بفضل القوة غير المسبوقة والأداء العالي والسهولة الكبيرة في الاستخدام. وسيسهل هذا الجهاز الجديد أكثر من أي وقت سابق، طريقة عمل المبدعين، لتحويل أفكارهم ورؤيتهم إلى حقيقة تثري العالم من حولنا”.

ويضم HP ZBook x2 معالجًا رباعي النوى من نوع Intel Core مع معالج الرسومات Quadro منNVIDIA والقادر على الأداء، بحسب إتش بي، على نحو أعلى من جهاز Surface Pro 4 بنسبة 73%.

ويأتي الجهاز الجديد بنظام تبريد ومروحة مزدوجة صامتة، وتم تصميم نظام التبريد ليعمل على تبديد الحرارة الناتجة عن الأداء المرتفع للمعالج ومعالج الرسومات.

ومن أجل تلبية احتياجات المصممين عند استخدام تطبيقات Adobe وغيرها من التطبيقات الاحترافية المماثلة، قالت إتش بي إنها طورت أيضًا تطبيق HP Quick Keys من أجل تخصيص الأزرار لكل تطبيق وتوفير 18 اختصارًا للمصمم بهدف توفير الوقت.

وقالت إتش بي إن الحاسوب HP ZBook x2 يأتي كأفضل أجهزتها القابلة للفصل وأكثرها تعددًا للاستخدامات حتى الآن، إذ يمكن استخدامه في وضع الحاسوب المحمول أو فصله عن لوحة المفاتيح أو كحاسوب مكتبي أو حاسوب لوحي.

ولأغراض الرسم والتصميم، يأتي الحاسوب مع قلم إلكتروني صُنع على أساس تقنية EMR من شركة واكوم الرائدة في مجال أدوات الرسم، ويمتاز القلم بأنه يوفر 4,096 مستوى من الحساسية للضغط مع قدرات الميل متعدد الاتجاهات، بالإضافة إلى ممحاة مخصصة.

ويأتي HP ZBook x2 مع هيكل من الألومينوم والمغنيسيوم المضغوط بوزن 1.6 كيلوجرام وسمك لا يتعدى 14.6 مللمترًا في وضع الحاسوب اللوحي، ووزن 2.2 كيلوجرام وسمك 20.3 مللمترًا في وضع الحاسوب المحمول.

ويقدم الحاسوب شاشة بقياس 14 بوصة بدقة 3480×2160 بكسلًا، بالإضافة إلى بطارية يدوم شحنها حتى 10 ساعات، مع ميزة الشحن السريع حتى 50% في 3 دقائق فقط. كما يقدم الجهاز ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 32 جيجابايتًا، ومساحة تخزين داخلية حتى 2 تيرابايت من نوع SSD.

يُذكر أن جهاز HP ZBook x2 سيتوفر في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر كانون الأول/ديسمبر القادم بسعر 8437.33 درهمًا إماراتيًا.