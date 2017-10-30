نتنياهو سيشارك بحفل مئوية "وعد بلفور" في بريطانيا

قناة الأقصى - شؤون صهيونية

أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أنه سيتوجه إلى لندن هذا الأسبوع للمشاركة في احتفال يحيي الذكرى المئوية لـ"وعد بلفور" المشؤوم الذي يصادف الثاني من نوفمبر المقبل.

وادعى نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته أن وعد بلفور "اعترف بأرض الاحتلال كالبيت القومي للشعب اليهودي وهو حرّك التحركات الدولية التي أدت إلى إقامة الكيان الصهيوني .

وأضاف "الدولة لم تكن تقوم (الكيان الصهيوني) بدون الاستيطان والتضحية والاستعداد للكفاح من أجلها ولكن التحريك الدولي بدأ بلا شك بوعد بلفور".

وأشار نتنياهو إلى أنه ستشارك في الاحتفال رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورؤساء الجالية اليهودية، لافتا إلى سيعقد لقاءات عمل مع ماي ومع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.

وأضاف أنه سيلتقي كذلك في لندن رؤساء شركات اقتصادية بريطانية "بهدف جذبهم إلى القيام باستثمارات في الكيان الصهيوني".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية أعلنت قبل أيام أن بريطانيا ستحتفل ب"فخر" بالذكرى المئوية لصدور "وعد بلفور" انطلاقا ا من الفخر بالدور الذي لعبته في إقامة دولة "الاحتلال ".

من جهة أخرى، قال نتنياهو إن رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول سيصل إلى "الكيان الصهيوني" غدا لحضور احتفال تشارك فيه نيوزيلاندا بمناسبة "ذكرى مرور 100 عام على قيام قوات استرالية ونيوزيلاندية بتحرير مدينة بئر السبع" في جنوب الكيان.

وتحدث نتنياهو أن عام 2017 "سيكون كما يبدو عاما ناجحا جدا بالنسبة لخزينة دولة إسرائيل حيث تم خلالها إدخال إليها أموال أكبر مما كان متوقعا".

وذكر أن "التحدي الكبير الذي نواجهه يقضي بمواصلة إدارة الاقتصاد الإسرائيلي بشكل يتحلى بالمسؤولية والحذر بهدف مواصلة الازدهار ومن خلال إشراك جميع أطياف المجتمع وسنبحث ذلك بطبيعة الحال حتى نهاية العام وسنضطر لاتخاذ قرار حول كيفية التعامل مع الاحتياطات التي تراكمت".