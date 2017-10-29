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أسيران من الضفة يدخلان أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

الأحد 29 أكتوبر 2017 02:24 م بتوقيت القدس المحتلة

أسيران من الضفة يدخلان أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

قناة الأقصى

يدخل اليوم 29 من أكتوبر، أسيران من الضفة المحتلة أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، أحدهما محكوم بالمؤبد مدى الحياة، وهما:

الأسير سهيل ماهر علي قوقا (30 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن ثلاثة مؤبدات بالإضافة إلى 30 عامًا، ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى عشرة أعوام في سجون الاحتلال، بتهمة المشاركة في عدد من العمليات العسكرية التي أشرفت عليها كتائب القسام ضمن مجموعة عسكرية قامت بعدة عمليات إطلاق نار كان أبرزها قتل صهيونيين قرب مستوطنة "ارئيل" بسلفيت.

والأسير علي محمد سعيد القيسي (37 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في السجون.

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