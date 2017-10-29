نقابيون أردنيون: اتفاقية وادي عربة لم توقف المخططات الصهيونية

قناة الأقصى

أكد نقابيون ان اتفاقية معاهدة السلام الأردنية الصهيونية حققت المصالح الصهيونية على حساب الاردن، مشددين على ان اتفاقية وادي عربة لم توقف المخططات الصهيونية لجعل الاردن الوطن البديل وحل القضية الفلسطينية على حساب الاردن.

وشدد نقابيون على ضرورة المحاربة الشعبية والقانونية لاتفاقية وادي عربة، مع ضرورة العمل على إلغائها، مؤكدين ان مجابهة التطبيع حالة شعبية مهمة فرضتها المعاهدة من خلال قوانينها.

أكد مشاركون في ندوة نظمتها لجنة مقاومة التطبيع النقابية في مجمع النقابات المهنية السبت في الذكرى الـ23 لتوقيع معاهدة وادي عربة، ان الرد الرسمي على المؤتمر الذي نظمه الكيان الصهيوني لما يسمى "الخيار الاردني" يكون بفتح ابواب المملكة امام قوى المقاومة.

واكد المشاركون ان حركة المقاومة الاسلامية حماس وقوى المقاومة الفلسطينية تقف صفا واحدا مع الاردن في وجه مؤامرات الوطن البديل وصفقة القرن التي تروج لها امريكا ودول كبرى والتي ترى في حل القضية على حساب الاردن. راعي الملتقى رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين ماجد الطباع اكد إن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل هي مسؤولية تاريخية وعقائدية ودينية لجميع العرب والمسلمين.

وذكّر الطباع بدور النقابات المهنية في العمل على خدمة القضية الفلسطينية، والتنافس على مجابهة التطبيع.

وأكد أن الأردن وقع بالفخ عندما وقع معاهدة السلام مع الصهاينة، فالأردنيين عانوا الويلات منها ولم يجدوا أي إيجابية، مشيرا إلى آثارها السلبية على الاقتصاد والصناعة والزراعة والمياه الإقليمية، وحتى الخيارات الدبلوماسية في التعامل مع الاحتلال أصبحت ضيقة بسبب المعاهدة.

من جانبه قال الكاتب والباحث عبدالله حمودة، إن نتائج الاتفاقيات تأتي بحسب موازين القوى ولا تأتي وفقًا للعدل، مبينًا أن كافة بنود القانون الأردني الخاص بالمعاهدة تعطي الحق للاحتلال، في حين أن القانون الصهيوني لا يعطي الأردن شيئا.

وأكد حمودة أن أخطر ما جاءت به الاتفاقية، هو جعلها قانونًا نصيًا لا اجتهاد فيه، وهو ما يعني أن القضاء حين يحاكم النشطاء المقاومين للتطبيع فإنه يحاكمهم وفق النص الواضح وليس وفق العدل، فمن يطالب بحق العودة يُسجن، ومن يدعو لمقاطعة الاحتلال يُسجن، معتبرًا أن هذا السبب وحده كفيل للمطالبة بضرورة إلغاء المعاهدة.

وبيّن أن المعاهدة تحوي اعترافا أردنيا علنيا بوجود أماكن دينية تاريخية لليهود على أراضيه، في حين يعترف الاحتلال باحترام الدور الأردني في الأماكن الإسلامية المقدسة دون ذكر المسيحية.

وذكر أن المعاهدة نصت على إيجاد تشريعات تلغي أي قوانين أو التزامات بمحاربة وعداء الاحتلال الصهيوني، وهو ما اعتبره بمثابة استبدال الأردن للدول العربية بالكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن الوجود الصهيوني في وادي عربة والباقورة، هو وجود مجاني لمدة 25 عامًا قابلة للتجديد، نافيًا وجود أي بند في الملاحق حول تأجيرها من قبل الأردن.

من جانبه، قال الأسير المحرر والإعلامي، سلطان العجلوني، إن الكيان هو سبب كل علة ومشكلة تعاني منها المنطقة والشعوب العربية، وأن الحل هو بزوال الاحتلال.

وأضاف العجلوني أن التطبيع الحالي هو تحويل للاقتصاد الأردني ليمول اقتصاد الاحتلال، من خلال اتفاقية شراء الغاز من الاحتلال، أصبح التطبيع إجباريًا على كل أردني.

ودعا إلى فهم طبيعة المجتمع الصهيوني المتناقض، مبينا أنه بحسب الدراسات التي قام بها، فإن المجتمع الصهيوني كان معرضا لحرب أهلية سابقا إلا أنهم عملوا على محاربة الدول العربية لإعادة تجميع قوى المجتمع الصهيوني.

وأوضح العجلوني أن ما يتم حاليًا هو تغيير العدو واستبداله، فبدل محاربة الاحتلال بدأت الأنظمة العربية القمعية بمحاربة الإرهاب، واليوم يتفقون على عدو جديد بشراكة عربية صهيونية، فالكل يريد رأس المقاومة الفلسطينية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للجنة مقاومة التطبيع وحماية الوطن الدكتور أحمد العرموطي إن التطبيع يكون بين كيانين تاريخيين، في حين أن الاحتلال ليس كيانًا تاريخيًا وإنما تم خلقها لاعتبارات وأهداف سياسية استعمارية.

وعرض العرموطي تاريخ النقابات في مقاومة التطبيع والعمل ضد معاهدة وادي عربة، وكيف تأسست لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع، وتعرض أعضائها للتضييق الاعتقالات والتحقيق.

وأكد أن الشعب الأردني يرفض التطبيع ويدعم المقاومة الفلسطينية، ويرفض سعي الاحتلال لتفتيت الدول العربية.

وفي مستهل الندوة أكد رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية المهندس ياسر ابو سنينة ان حالة مقاومة التطبيع الوطنية مع الكيان الصهيوني على المستويات الاقتصادية والسياسية والمشاريع التجارية المشتركة حالة طبيعية للشعب الاردني.

وشدد على ان الاردنيين يرفضون أي علاقات مع الكيان الصهيوني، ويرفضون المشاريع المشتركة معهم مثل مشاريع ناقل البحرين، ومد انبوب النفط العراقي الى يافا، واتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني.

واشار الى ان مثل هذه المشاريع تخدم الكيان الصهيوني ومشاريعه التوسعية في الاردن والاقليم العربي، محذرا من خطورة هرولة بعض الانظمة العربية لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

واشار الى ان الاتفاقيات التي يتم توقيعها مع العدو الصهيوني ظاهرها مصلحة الوطن، لكن باطنها عكس ذلك، لافتا انه في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة مشاريع تطبيعية، يدرس العدو مشاريع تكرس الاحتلال والعداء والكراهية.