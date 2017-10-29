الأسيران ذياب وشوكة يواصلان إضرابهما عن الطعام

قناة الأقصى

يواصل الأسيران بلال ذياب وحسن شوكة من الضفة المحتلة إضرابهما المفتوح عن الطعام احتجاجاً على تثبيت الاحتلال اعتقالهما الإداري.

ويستمر الأسير حسن شوكة (29 عامًا) من بيت لحم، في خوض إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم التاسع عشر على التوالي، رفضًا لقرار محكمة “عوفر” العسكرية تثبيت اعتقاله الإداري لست شهور.

اعتقلت قوات الاحتلال الأسير شوكة في الـ31 من سبتمبر/أيلول الماضي دون محاكمته أو توجيه تهمٍ إليه، بعد قرابة شهر من الإفراج عنه، حيث أصدرت بحقّه أمر اعتقال إداري لست شهور، ما دفعه لخوض إضراب مفتوح عن الطعام في 11 أكتوبر/تشرين أول الجاري، وعلى إثر إعلانه الإضراب حوّلته إدارة سجن “عوفر” للزنازين الانفرادية.

الأسير شوكة، والذي سبق أن خاض إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 36 يومًا في عام 2016، بدأ يعاني مع إضرابه الجديد من صداع وجفاف في العينين، فيما يعاني منذ ما قبل الإضراب من الروب وانحراف في عينه اليسرى، ويعتمد في إضرابه على شرب الماء فقط، ممتنعًا عن تناول المدعّمات، أو الخضوع للفحوصات الطبّية.

وكان الأسير شوكة قد أمضى 12 عامًا متفرقة داخل سجون الاحتلال، منها 8 أعوام إدارية.

وفي سياق متصل، يواصل الأسير بلال ذياب (32 عامًا) من بلدة كفر راعي قضاء جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ12 على التوالي، احتجاجًا على تثبيت اعتقاله الإداري لمدة 6 شهور.

ويقبع ذياب في عزل “عسقلان”، منذ اعتقاله في 14 من يوليو/تموز الماضي، وسبق له أن خاض إضرابًا عن الطعام استمر 77 يومًا في عام 2012، لذات السبب.

ويعاني قرابة 500 أسير فلسطيني من الاعتقال الإداري الذي تجدّده لهم مصلحة سجون الاحتلال في كل مرة لفترات تتراوح ما بين شهر و6 شهور.