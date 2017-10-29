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خطة صهيونية لفصل أكثر من 150 ألف فلسطيني عن القدس

الأحد 29 أكتوبر 2017 09:22 ص بتوقيت القدس المحتلة

خطة صهيونية لفصل أكثر من 150 ألف فلسطيني عن القدس

قناة الأقصى

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، عن خطة اسرائيلية لفصل عدد من الأحياء الفلسطينية عن مدينة القدس، من خلال إحداث تغيير ديمغرافي بالمدينة لتقليل عدد السكان الفلسطينيين، وذلك بتنصل البلدية الصهيونية عن مسؤولياتها بشأن الخدمات المفترض تقديمها للأحياء الواقعة خارج الجدار الفاصل.

وبحسب الصحيفة، فإن الخطة يمكن تطبيقها في غضون أشهر قليلة بقطع المسؤولية الكاملة لبلدية الاحتلال عن الأحياء الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه أول محاولة فعلية للحد من عدد السكان الفلسطينيين في مدينة القدس، منذ عام 1967، وسيكون ذلك من خلال السماح بإنشاء مجالس محلية منفصلة لتلك الأحياء في خطة تهدف لاقتلاع ما لا يقل عن 100 ألف فلسطيني من المدينة.

ولفتت هآرتس إلى أن هذه الخطة تتوقف على موافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وإنجاز التعديلات التشريعية اللازمة والتي تم الموافقة عليها في الكنيست بالقراءة الأولى خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.

وتشمل الأحياء الواقعة خارج الجدار الفاصل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب والأحياء المجاورة شمال شرقي القدس، وكذلك قرية الولجة وجزء صغير من بلدة السواحرة، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد سكان هذه المناطق يبلغ ما بين 100 إلى 150 ألف فلسطيني.

المصدر : وكالة شهاب

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