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الاحتلال يعتقل 9 مواطنين بحملة مداهمات في الضفة

الأحد 29 أكتوبر 2017 09:08 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 9 مواطنين بحملة مداهمات في الضفة

قناة الأقصى

اعتقل جيش الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الأحد 9 مواطنين من الضفة المحتلة خلال حملة مداهمات واعتقالات .

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن جيش الاحتلال اعتقل في القدس المحتلة المرابطة المقدسية هنادي الحلواني أثناء خروجها من المسجد الأقصى، وكانت المرابطة هنادي قد خضعت في الأونة الأخيرة إلى اعتقال لمدة عشرة أيام وأفرج عنها بغرامة مالية وبشرط الحبس المنزلي .

وفي بلدة بيت أمر قضاء الخليل تم اعتقال الشابين قصي أحمد أبو هاشم، وقصي أبو ماريا، وفي مدينة الخليل تم اعتقال الشاب يسري زيتون وأفرج عنه لاحقاً، أما في مخيم الدهيشة تم اعتقال كل من محمد رزق هماش، وإبراهيم حسن عبد ربه .

إلى ذلك اعتقل جيش الاحتلال الشاب عمر عدنان ياسين حمارشة ( 26عاماً ) على حاجز عسكري نصبته على مفرق كفيرت أثناء عودته من عمله في جنين إلى منزله في بلدة يعبد، وكان الاحتلال قد اعتقل شقيقه الطفل أنس حمارشه قبل أيام .

وأشارت مصادر في الداخل المحتل أن قوات الاحتلال اعتقلت الداعية د.رائد فتحي وأفرجت عنه بعد عدة ساعات من التحقيق وإبعاده عن المسجد الأقصى 15 يوماً، كما تم اعتقال الأسير المحرر معاذ اشتيه من بلدة تل جنوب نابلس وذلك على حاجز عسكري بزعم العثور على مسدس بحوزته.

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