طرق للتخلص من الشخير

الشخير مشكلة تصيب معظم البالغين بين الفينة و الأخرى ، و الشخص الذي يشخر لا يشعر بأنه يشخر إلا حين يكون الشخير مترافقا بنوم غير مريح أو اختناق في الليل أما الزوج أو الزوجة فيتلخص الشخير عنده في كون الشخير صوتا مزعجا يصدره شريك حياتك و يمنع عنك النوم ، و على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن المتضرر الوحيد من الشخير هو الشخص الذي لا يشخر ، فإن الشخير يمكن أن يكون مرتبطا بمرض أو مشكلة حقيقية في التنفس .

كي نتعرف على علاج الشخير لابد أولا من الحديث عن حقيقة ما يحدث ذلك الصوت المزعج و لماذا لانشخر و نح مستيقظون : الجواب أن الشخص النائم ترتخ عضلاته جميعا بما في ذلك أنسجة الحنجرة ، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى ذبذبة حين يمر الهواء عبرها .

أسباب الشخير

للشخير عدة أسباب ممكنة منها شكل الفم ، حين يكون الحنك سميكا و منخفضا أو المنخار كبيرا أو أنسجة في خلف الحنجرة فإن ذلك قد يتسبب في زيادة تضييق مجرى التنفس و قد يساهم الوزن الزائد في ذلك ، لذا نجد أن الكثيرين من الذين يشخرون لديهم مشاكل في الوزن و قد ستسبب فس الشخير أيضا مشاكل في الأنف : إذا كان أنفك مختنقا فإن ذلك يتسبب غالبا في الشخير .

هناك خطوات بسيطة يمكن أن تساهم في التخلص من الشخير أو علاجه :