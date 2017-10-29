طرق للتخلص من الشخير

الشخير مشكلة تصيب معظم البالغين بين الفينة و الأخرى ، و الشخص الذي يشخر لا يشعر بأنه يشخر إلا حين يكون الشخير مترافقا بنوم غير مريح أو اختناق في الليل أما الزوج أو الزوجة فيتلخص الشخير عنده في كون الشخير صوتا مزعجا يصدره شريك حياتك و يمنع عنك النوم ، و على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن المتضرر الوحيد من الشخير هو الشخص الذي لا يشخر ، فإن الشخير يمكن أن يكون مرتبطا بمرض أو مشكلة حقيقية في التنفس .
كي نتعرف على علاج الشخير لابد أولا من الحديث عن حقيقة ما يحدث ذلك الصوت المزعج و لماذا لانشخر و نح مستيقظون : الجواب أن الشخص النائم ترتخ عضلاته جميعا بما في ذلك أنسجة الحنجرة ، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى ذبذبة حين يمر الهواء عبرها .
أسباب الشخير
للشخير عدة أسباب ممكنة منها شكل الفم ، حين يكون الحنك سميكا و منخفضا أو المنخار كبيرا أو أنسجة في خلف الحنجرة فإن ذلك قد يتسبب في زيادة تضييق مجرى التنفس و قد يساهم الوزن الزائد في ذلك ، لذا نجد أن الكثيرين من الذين يشخرون لديهم مشاكل في الوزن و قد ستسبب فس الشخير أيضا مشاكل في الأنف : إذا كان أنفك مختنقا فإن ذلك يتسبب غالبا في الشخير .
هناك خطوات بسيطة يمكن أن تساهم في التخلص من الشخير أو علاجه :
- لا تنم على ظهرك : النوم على الظهر قد يتسبب في ارتداد الأنف إلى الوراء مما يضيق مجرى الهواء ، و الأولى النوم على الجانب الأيمن .
- اخسر الوزن : كما سبق شرحه ، فإن خسارة الوزن ستساعدك على نقص الوزن الاضافي في حنجرتك و الذي يتسبب في تضييق مجرى الهواء .
- استعمل الأشرطة الأنفية : و هي أشرطة تستطيع شراءها في الصيدلية و تعينك على توسيع المجاري الهوائية و هذا يفيد في حال كان المشكل من الأنف
- معالجة احتقان الأنف : الأنف المحتقن يمنع تسرب الهواء إلى الجسم ، لذا يجب علاج احتقان الأنف بأخذ دش ساخن قبل النوم، أو استخدام محلول ملحي للمساعدة على تنظيف الممرات الأنفية. كما يتعين التحقق من عدم وجود المواد المسببة للحساسية والغبار في غرفة النوم، وخاصةً إذا كان احتقان الأنف يحدث ليلاً فقط.
- الجراحة : في بعض الأحيان يكون الشخير مرتبطا بمشكلة في الاجز الأنفي و هنا لا بد من القيام بجراحة لتعديل الحاجز .
- التوقف عن الستخدام المنومات : إذا كنت تستخدم الأقراص المنومة فاعلم أنها تسبب ارتخاء شديدا في عضلات الحنجرة مما يعيق مجرى الهواء بشكل غير طبيعي و يسبب الشخير ، و الأولى التوقف عن استعمالها .
- مرن عضلات حنجرتك : أفضل وسيلة هي قرااءة الورد اليومي من القرآن بصوت جهوري ، مما سيساعد على يحسين السيطرة على عضلة الحنك و القسم العلوي
- تجنب الأكل الكثير قبل النوم لأن المعدة تضطر للضغط للأعلى على الحجاب الحاجز مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس وحدوث الشخير .
- توقف عن التدخين ان كنت مدخنا لأأن التدخين من مسببات الشخير .
- لا بد من زيارة الطبيب إذا كنت تعاني من شخير مزمن ، فقد يدل الشخير على وجود مشكلة في التنفس .