كيف نتعامل مع التسمم الدوائي؟

يحدث التسمم الدوائي عند تناول كمية كبيرة أو غير ملائمة من الدواء، مما قد يؤدي إلى أضرار مؤقتة أو دائمة على الجسم.

وتعتمد شدة التسمم على نوع الدواء وكميته وطريقة تناوله (بلع، استنشاق، حقن، عبر الجلد) وصحة الشخص والوزن.

وأعراض التسمم الدوائي متنوعة وقد تشتمل على:

مغص.

غثيان.

تقيؤ.

عدم القدرة على النوم.

تشويش.

سرعة التهيج.

تعرق.

ارتجاف اليدين.

هلوسات.

تغير في النبض.

توسع أو تضيق في بؤبؤ العين.

أما الإسعاف فيكون عبر: