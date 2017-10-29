  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

كيف نتعامل مع التسمم الدوائي؟

الأحد 29 أكتوبر 2017 12:59 ص بتوقيت القدس المحتلة

كيف نتعامل مع التسمم الدوائي؟

يحدث التسمم الدوائي عند تناول كمية كبيرة أو غير ملائمة من الدواء، مما قد يؤدي إلى أضرار مؤقتة أو دائمة على الجسم.

وتعتمد شدة التسمم على نوع الدواء وكميته وطريقة تناوله (بلع، استنشاق، حقن، عبر الجلد) وصحة الشخص والوزن.

وأعراض التسمم الدوائي متنوعة وقد تشتمل على:

  • مغص.
  • غثيان.
  • تقيؤ.
  • عدم القدرة على النوم.
  • تشويش.
  • سرعة التهيج.
  • تعرق.
  • ارتجاف اليدين.
  • هلوسات.
  • تغير في النبض.
  • توسع أو تضيق في بؤبؤ العين. 

أما الإسعاف فيكون عبر:

  •  أولا وقبل كل شيء يجب الاتصال بالإسعاف فورا.
  •  حتى حضور الإسعاف، إذا كان الشخص واعيا فتجب مراقبة نبضه وتنفسه وحرارته، ونقله لمكان مريح.
  • يمنع بتاتا تحفيز التقيؤ. لكن إذا تقيأ المصاب فيجب وضع القيء في كيس وإعطاؤه لفريق الإسعاف.
  • يجب جمع أكبر معلومات عن المادة التي تناولها الشخص.
  • إذا توقف المريض عن التنفس فيجب عمل الإنعاش الرئوي القلبي حتى وصول الإسعاف.
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
الدواء الأدوية

كيف تتعامل مع التسمم الدوائي؟

الأخبار الرئيسية

منذ 4 ساعات

أبو نعيم: أهداف من حاولوا اغتيالي لن تتحقق وسنصل للأيادي العابثة
منذ 16 ساعة

وحدة "كوماندوز" صهيونية للبحث عن صواريخ المقاومة "التجريبية"
منذ ساعة

الاحتلال يعتقل شابا من جنين
منذ 8 ساعات

الاحتلال يوقف عشرات التصاريح لأقارب أسيرين من قباطية بجنين
منذ 8 ساعات

إخطار جديد لهدم منزل عائلة أبو الرب بقباطية
منذ 14 ساعة

هيئة الأسرى: الأسير المصاب المصري بوضع صحي مستقر

مقالات

حرية الإعلام المستباحة

حرية الإعلام المستباحة

د.أيمن ناهية
حاجة الشعب الفلسطيني المزمنة إلى السلاح

حاجة الشعب الفلسطيني المزمنة إلى السلاح

د. عصام عدوان
الحرب والسلم أم التصعيد والتهدئة؟

الحرب والسلم أم التصعيد والتهدئة؟

د. عصام شاور
إسرائيل فاعل وأرض الضفة الغربية مفعول به

إسرائيل فاعل وأرض الضفة الغربية مفعول به

د. فايز ابو شمالة