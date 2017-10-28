إخطار جديد لهدم منزل عائلة أبو الرب بقباطية

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيونية بعد ظهر السبت بلدة قباطية جنوب مدينة جنين وداهمت منزل الأسير محمد أبو الرب وسلمت ذويه إخطارا بهدم منزله.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال تذرعوا بأن الإخطار الثاني هو نتيجة تحديد دقيق للمنزل من خلال التصوير الجوي لتحديد منازل العائلة التي ستهدم.

وكانت قوات الاحتلال داهمت منزل العائلة قبل أيام وسلمت ذويه إخطارا بهدم منزل ثاني كانت تقطن به العائلة. وكان المنزل يعود لمواطن آخر، ثم تم تسليم إخطار بالهدم لمنزل جديد.

يذكر أن قوات الاحتلال تتهم أبو الرب بالتعاون مع الأسير يوسف كميل بقتل مستوطن في مدينة كفر قاسم بأراضي 48 مطلع الشهر الجاري