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الاحتلال يوقف عشرات التصاريح لأقارب أسيرين من قباطية بجنين

السبت 28 أكتوبر 2017 06:08 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يوقف عشرات التصاريح لأقارب أسيرين من قباطية بجنين

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أوقفت سلطات الاحتلال الصهيونية في الأيام الأخيرة عشرات تصاريح الدخول لأراضي الـ48 لمواطنين من بلدة قباطية جنوب جنين بتهمة أنهم ينتمون لعائلتي الأسيرين يوسف كميل ومحمد أبو الرب.

وقالت مصادر في الغرفة التجارية في جنين، إن الارتباط العسكري الإسرائيلي أبلغ بأن هنا قرار بسحب كافة تصاريح العمل والتجارة لكل مواطن ينحدر من عائلتي أبو الرب وكميل في قباطية كإجراء عقابي لتورط الأسيرين المذكورين في قتل مستوطنة في أراضي ال48 في السادس من الشهر الجاري.

وأضافت أن هذا الإجراء يعني خسائر اقتصادية فادحة ووقف معاملات تجارية وعرقلة وصول الكثيرين لمصادر أزرزاقهم وأعمالهم.

وسبق لقوات الاحتلال ان اتخذت إجراءات مماثلة بحق أهالي قباطية مطلع هبة القدس الأخير عقب قيام ثلاثة فدائيين من البلدة بعملية في القدس حيث أوقفت لفترة كافة تصاريح دخول أهالي قباطية لأراضي 48.

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