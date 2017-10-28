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بدران: استهداف اللواء أبو نعيم عمل جبان لا يخدم إلا الاحتلال

السبت 28 أكتوبر 2017 10:34 ص بتوقيت القدس المحتلة

بدران: استهداف اللواء أبو نعيم عمل جبان لا يخدم إلا الاحتلال

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إن محاولة الاغتيال الفاشلة بحق الأسير المحرر اللواء توفيق أبو نعيم، تعد عملاً جباناً، تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في القطاع.

وأكد بدران في تصريح صحفي تعقيبا على ما جرى من محاولة لاستهداف مدير عام قوى الأمن الداخلي في غزة اللواء أبو نعيم؛ أن هذه المحاولة لا تخدم سوى الاحتلال وأذنابه.

وتابع: إن كل المحاولات الرامية لزعزعة أمن القطاع، واستهداف الوحدة الفلسطينية، ستبوء بالفشل.

وبين أن تلك المحاولات لا يمكن أن تخدم سوى الاحتلال الذي ما انفك يلاحق القيادات والمقاومين، مشدداً على أن شوكته ستنكسر أمام إرادة شعبنا وقيادته المقاومة.

ودعا بدران لتكسير مجاديف الاحتلال، وملاحقة أذنابه، والضرب بقوة لكل من تسول له نفسه استهداف شعبنا ورموزه وقياداته.

وأضاف: بوحدتنا كفلسطينيين سنزداد قوة وتماسكا في وجه الاحتلال، وإن مثل هذا الاستهداف يدفعنا جميعاً لأن نقف وقفة رجل واحد أمام التحديات الكبرى التي تواجه شعبنا وقضيته.

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