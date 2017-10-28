وحدة "كوماندوز" صهيونية للبحث عن صواريخ المقاومة "التجريبية"

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، النقاب اليوم السبت، عن وحدة "كوماندوس" بحري خاصة تتبع قوات الاحتلال الصهيوني، تُشكل أحد مهامها الكشف عن الصواريخ "التجريبية" التي تطلقها كتائب القسام والمقاومة نحو البحر.

وتزعم قوات الاحتلال، بأن القسام يطلق بين وقت وآخر صواريخ "تجريبية" باتجاه البحر؛ لا سيما بعد انتهاء العدوان الأخير على غزة صيف عام 2014.

وقالت الصحيفة العبرية في تقرير لها السبت، إن من مهام الوحدة أيضًا تنفيذ مهمات خاصة خارج الكيان، وتحييد الألغام البحرية، وحماية منصات الغاز الصهيوني في البحر.

وأفادت بأن الوحدة العسكرية الجديدة تقوم بتنفيذ عمليات غوص على عمق 300 متر تحت الماء، وتنفيذ تفجيرات في الماء، والبحث عن المستوطنين الذين يغرقون في البحر.

وفي إبريل الماضي، أجرت قوات الكوماندوس البحرية الصهيونية الخاصة، تدريبات مع القوات الخاصة في سلاح البحرية الامريكية "المارينز".

وبحسب القناة العبرية الثانية، فإن القوات البحرية الخاصة، "شيطت 13" والكوماندوس البحري، تدربوا على عمليات الإنزال المظلي في عرض البحر، موضحة أن التدريبات تخللها السيطرة على السفن المخطوفة، والتسلل بالغوص للوصول إلى السفن وتحرير الرهائن.