الداخلية تحذر من تداول الشائعات حول محاولة اغتيال أبو نعيم

قناة الأقصى - غزة

حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، وسائل الإعلام المختلفة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من تداول أي شائعات متعلقة بمحاولة اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم قائد قوى الأمن الداخلي في غزة.

ودعا إياد البُزم المتحدث باسم الوزارة، في تصريح له مساء الجمعة، "الجميع للاعتماد فقط على ما تنشره داخلية غزة عبر وسائلها الرسمية".

وأكد أن متابعة سير التحقيقات "تستلزم من الجميع التحلي بالمسؤولية، وعدم اتباع الأكاذيب والروايات المضللة، وانتظار النتائج النهائية التي ستتوصل لها الأجهزة الأمنية؛ والتي سيُعلن رسميًا عنها في حينه".

ونجا أبو النعيم من عملية اغتيال إثر تفجير سيارته ظهر الجمعة وسط قطاع غزة، والتي أدت لإصابته بجراح متوسطة.