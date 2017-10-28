استطلاع: 51% من اليهود العلمانيين يتوقعون حرباً أهلية بالكيان

قناة الأقصى

قال 51% من اليهود إنهم لا يعتقدون أن حربا أهلية ستنشب في الكيان الصهيوني، لكن 51% من اليهود العلمانيين يعتقدون أن حرباً كهذه يمكن أن تنشب، وأيد هذا الرأي 25% من اليهود المتدينين. جاء ذلك في استطلاع نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الجمعة، بمناسبة اقتراب الذكرى السنوية الثانية والعشرين لاغتيال رئيس الحكومة الصهيونية الأسبق، إسحق رابين، على أيدي اليميني المتطرف يغئال عمير.

ووفقا للاستطلاع، فإن 46% من الجمهور الصهيوني يعتقدون أن التعامل مع الخلافات السياسية في الكيان في الوقت الحالي، مشابه للتعامل مع خلافات كهذه في الفترة التي سبقت اغتيال رابين.

ورأى 45% من المستطلعين أن الصراعات الداخلية تشكل خطراً على المجتمع الصهيوني أكثر من الصراعات الخارجية، واعتبر 53% أن تغيير هذا الوضع سيحدث بفضل التربية على القيم منذ سن صغيرة.

وقال 73% من المستطلعين إنهم مقتنعون بأن لقاءات بين جماهير مختلفة، اليهود والعرب، المتدينين والعلمانيين، مهمة من أجل منع الصراعات بشكل كبير وحتى كبير جداً، لكن 78% أكدوا أنهم لم يشاركوا خلال السنة الأخيرة بلقاءات من هذا القبيل.

وشددت أغلبية كبيرة مؤلفة من 73% من المستطلعين على أن تفوهات رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، ووزرائه، وهي تفوهات يمينية متطرفة، تؤثر بشكل كبير وحتى كبير جدا على أجواء التقاطب الحاصل داخل المجتمع الصهيوني.