  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

كيف تتعامل مع التسمم الدوائي؟

السبت 28 أكتوبر 2017 04:06 ص بتوقيت القدس المحتلة

كيف تتعامل مع التسمم الدوائي؟

قناة الأقصى

يحدث التسمم الدوائي عند تناول كمية كبيرة أو غير ملائمة من الدواء، مما قد يؤدي إلى أضرار مؤقتة أو دائمة على الجسم.

وتعتمد شدة التسمم على نوع الدواء وكميته وطريقة تناوله (بلع، استنشاق، حقن، عبر الجلد) وصحة الشخص والوزن.

وأعراض التسمم الدوائي متنوعة وقد تشتمل على:

مغص.

غثيان.

تقيؤ.

عدم القدرة على النوم.

تشويش.

سرعة التهيج.

تعرق.

ارتجاف اليدين.

هلوسات.

تغير في النبض.

توسع أو تضيق في بؤبؤ العين.

أما الإسعاف فيكون عبر:

 أولا وقبل كل شيء يجب الاتصال بالإسعاف فورا.

 حتى حضور الإسعاف، إذا كان الشخص واعيا فتجب مراقبة نبضه وتنفسه وحرارته، ونقله لمكان مريح.

يمنع بتاتا تحفيز التقيؤ. لكن إذا تقيأ المصاب فيجب وضع القيء في كيس وإعطاؤه لفريق الإسعاف.

يجب جمع أكبر معلومات عن المادة التي تناولها الشخص.

إذا توقف المريض عن التنفس فيجب عمل الإنعاش الرئوي القلبي حتى وصول الإسعاف.

المصدر : وكالات

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
tbl_articles_article_15829_863

كيف تتعامل مع نفخة البطن؟
441

كيف تتعامل مع عث الغبار؟

الأخبار الرئيسية

منذ 53 دقيقة

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين
منذ 5 ساعات

القسّام يؤبّن القائد الميداني الشهيد محمد أبو جزر
منذ 10 ساعات

هنية يُحمّل الاحتلال مسؤولية استهداف أبو نعيم ويدعو لتسريع المصالحة
منذ 13 ساعة

تنديد فصائلي واسع بمحاولة اغتيال أبو نعيم
منذ 15 ساعة

نجاة مدير عام قوى الأمن بغزة من محاولة اغتيال فاشلة
منذ 20 ساعة

تعرض قوة صهيونية لإطلاق نار جنوب جنين
منذ الأمس

أبو مرزوق: يجب الكف عن التفكير في نزع سلاح المقاومة

مقالات

حرية الإعلام المستباحة

حرية الإعلام المستباحة

د.أيمن ناهية
حاجة الشعب الفلسطيني المزمنة إلى السلاح

حاجة الشعب الفلسطيني المزمنة إلى السلاح

د. عصام عدوان
الحرب والسلم أم التصعيد والتهدئة؟

الحرب والسلم أم التصعيد والتهدئة؟

د. عصام شاور
إسرائيل فاعل وأرض الضفة الغربية مفعول به

إسرائيل فاعل وأرض الضفة الغربية مفعول به

د. فايز ابو شمالة