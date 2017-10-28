القسّام يؤبّن القائد الميداني الشهيد محمد أبو جزر

قناة الأقصى

تكريماً له ولجهاده المبارك، نظمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، حفل تأبين للقائد القسامي المجاهد "محمد مصطفى أبو جزر" في منطقة (معن) جنوب قطاع غزة، والذي لقي ربه إثر حادث سير، صباح الأربعاء الماضي.

وخلال كلمته، أكد فتحي حماد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن النصر قادم، وكل ما قام به القائد أبو جزر وإخوانه، كان يقرب الجميع من يوم النصر القريب.

وأضاف:" أن تلبس زوجة القائد محمد أبنائها زي الكتائب في تأبين والدهم برغم فقد زوجها، فهذا يدل على قرب النصر، وكأنها ترسل رسالة لزوجها أن أبناءك على طريق سائرون".

وخلال كلمة لعائلة الشهيد، أكد المتحدث باسم العائلة أن من يعرف محمد يعلم أنه لم يأبه للدنيا فكان محافظاً على صلاته والقرآن، وكان نعم الجندي والقائد منذ صغره إلى أن التحق في صفوف القسام.

مشيراً أن عائلته تتقدم بعظيم الامتنان والإخلاص لحركة المقاومة الإسلامية حماس وكتائب القسام وجموع المواطنين، للوقفة الكبيرة في المصاب الجلل الذي أصابهم، وتخفيف ألمهم بعد فقده.

واختتم الحفل بتكريم لعائلة القائد أبو جزر، وبعرض مرئي من إنتاج دائرة الإعلام العسكري بلواء خانيونس، يروي سيرة الشهيد القسامي القائد الميداني أبو جزر ومسيرته الحركية والجهادية حتى وفاته.

ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري الشهيد القسامي القائد الميداني/ محمد مصطفى أبو جزر "أبو مصطفى" (28 عاماً)، والذي توفي يوم الأربعاء 07 محرم 1439هـ الموافق 27/09/2017م إثر حادث سير.

وقالت الكتائب في بيانها: "يمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله".