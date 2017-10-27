تعرض قوة صهيونية لإطلاق نار جنوب جنين

تعرضت قوة عسكرية صهيونية فجر اليوم الجمعة، لإطلاق نار قرب بلدة يعبد جنوب جنين شمال الضفة المحتلة.

وقالت الإذاعة العبرية إن قوة صهيونية تعرضت فجرا لإطلاق نار عند خروجها من بلدة يعبد جنوب جنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.