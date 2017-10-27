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تحذير من تطبيقات خطرة للغاية على آيفون

الجمعة 27 أكتوبر 2017 07:18 ص بتوقيت القدس المحتلة

تحذير من تطبيقات خطرة للغاية على آيفون

حذر مطور مستخدمي هواتف آيفون من ثغرة خطيرة تخترق خصوصيتهم أثناء تحميل بعض التطبيقات، حسب ما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن مطور التطبيقات لدى غوغل، النمساوي فيليكس كروس، قوله إنه طور تطبيقا استطاع تسجيل صورة كل ثانية للمستخدمين وتحمليها من هواتفهم دون علمهم.

واعتبر ذلك "ثغرة الخصوصية التي يمكن أن يساء استخدمها من تطبيقات أخرى في نظام IOS".

وكانت غوغل أزالت أخيرا العديد من التطبيقات التي اتضح أنها تسجل بشكل خفي للمستخدمين صورا وفيديوهات، بعد أن انتحلت صفة تطبيقات شرعية.

وأشار كروس إلى أنه حين يبدأ المستخدم في ضبط إعدادات تطبيق جديد على هاتفه، يطلب منه السماح بالولوج إلى ملف الصور وكاميرا الهاتف.

وأوضح أن التطبيقات الخبيثة تستغل هذه الثغرة، لتسجيل صور وفيديوهات لاحقا دون علم المستخدم أو تنبيهه.

ووفقا للمطور النمساوي، فإن ما يفاقم الخطر، عدم توفر خدمة في هواتف آيفون تنبه المستخدم إلى أن كاميرا الجهاز بدأت بالعمل.

ودعا شركة "أبل" إلى استحداث نظام يمنح التطبيقات موافقة محددة بسقف زمني أثناء ضبط الإعداد، على أن يلغى نهائيا فلا تتمكن التطبيقات من اختراق كاميرا المستخدم.

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