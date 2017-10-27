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الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي وسقوط أمطار غدا

الجمعة 27 أكتوبر 2017 06:41 ص بتوقيت القدس المحتلة

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي وسقوط أمطار غدا

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو، اليوم الجمعة، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت الدائرة، إن الجو يوم غد السبت يكون غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوقعت بأن يكون الجو يكون الأحد المقبل، غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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