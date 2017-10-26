  1. الرئيسية
  2. شؤون صهيونية
  3. عرض الخبر

مخططات استيطانية جديدة بالضفة والقدس

الخميس 26 أكتوبر 2017 05:29 م بتوقيت القدس المحتلة

مخططات استيطانية جديدة بالضفة والقدس

قناة الأقصى - القدس المحتلة

أعلن النائب الصهيوني يوأف كيش من حزب الليكود اليميني -الذي يتزعمه رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو- الأربعاء، أن لجنة حكومية ستوافق الأحد المقبل على مشروع قانون باسم "قانون القدس الكبرى".

وسيتم بموجب هذا القانون توسيع صلاحيات ما يسمى بلدية القدس لتشمل كتلا استيطانية في جنوب وشرق المدينة، ولكنها في الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عاما. وستؤدي موافقة اللجنة الحكومية لتسريع تقديم مشروع القانون وإقراره في الكنيست.

وسينص مشروع القانون وفق الملاحظات التفسيرية المرافقة له على ضم مستوطنة معاليه أدوميم الكبيرة شرق القدس. كما سيضم مستوطنة بيتار عيليت لليهود المتشددين جنوب غرب القدس وكتلة غوش عتصيون إلى الجنوب بالإضافة الى مستوطنتي عفرات وجفعات زئيف.

وفي سياق متصل، تعكف حكومة الاحتلال على مخطط لبناء عشرة آلاف وحدة استيطانية جديدة في القدس. وقالت محطة التلفزة العبرية 11 إن المخطط سيقام على أراضي بلدة قلنديا الفلسطينية في شمالي القدس.

يُذكر أن حكومة نتانياهو أكثر يمينية في تاريخ حكومات الكيان الصهيوني، وتضم مؤيدين لـ الاستيطان دعوا منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة في الولايات المتحدة إلى إلغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة المحتلة.

المصدر : الجزيرة

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
thumb (1)

تويتر تعلن إجراءات جديدة تعطي مزيداً من الشفافية
2b920cb4fcbf84402d600ad36b8f2f05

7 أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال
لا للاعتقال السياسي

لجنة الأهالي بالضفة تحذّر من استمرار الاعتقالات السياسية
thumb (2)

الاحتلال يفتتح مدارس جديدة في مستوطنة شمال الضفة

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً بالضفة المحتلة

الأخبار الرئيسية

منذ 5 ساعات

الاحتلال يعتقل مقدسيًا بزعم حيازته أسلحة
منذ 5 ساعات

صاروخ القسام ... 16 عاماً من تحدي الكيان الصهيوني
منذ 9 ساعات

الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من مدن الضفة المحتلة
منذ 8 ساعات

الاحتلال يخطر بهدم منزل في القدس
منذ 7 ساعات

مستوطنون يعتدون على مواطنين في أراضيهم بنابلس
منذ 6 ساعات

الاحتلال يفرج اليوم عى الأسير "مالوخ" من رام الله

مقالات

حرية الإعلام المستباحة

حرية الإعلام المستباحة

د.أيمن ناهية
حاجة الشعب الفلسطيني المزمنة إلى السلاح

حاجة الشعب الفلسطيني المزمنة إلى السلاح

د. عصام عدوان
الحرب والسلم أم التصعيد والتهدئة؟

الحرب والسلم أم التصعيد والتهدئة؟

د. عصام شاور
إسرائيل فاعل وأرض الضفة الغربية مفعول به

إسرائيل فاعل وأرض الضفة الغربية مفعول به

د. فايز ابو شمالة