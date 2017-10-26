مخططات استيطانية جديدة بالضفة والقدس

قناة الأقصى - القدس المحتلة

أعلن النائب الصهيوني يوأف كيش من حزب الليكود اليميني -الذي يتزعمه رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو- الأربعاء، أن لجنة حكومية ستوافق الأحد المقبل على مشروع قانون باسم "قانون القدس الكبرى".

وسيتم بموجب هذا القانون توسيع صلاحيات ما يسمى بلدية القدس لتشمل كتلا استيطانية في جنوب وشرق المدينة، ولكنها في الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عاما. وستؤدي موافقة اللجنة الحكومية لتسريع تقديم مشروع القانون وإقراره في الكنيست.

وسينص مشروع القانون وفق الملاحظات التفسيرية المرافقة له على ضم مستوطنة معاليه أدوميم الكبيرة شرق القدس. كما سيضم مستوطنة بيتار عيليت لليهود المتشددين جنوب غرب القدس وكتلة غوش عتصيون إلى الجنوب بالإضافة الى مستوطنتي عفرات وجفعات زئيف.

وفي سياق متصل، تعكف حكومة الاحتلال على مخطط لبناء عشرة آلاف وحدة استيطانية جديدة في القدس. وقالت محطة التلفزة العبرية 11 إن المخطط سيقام على أراضي بلدة قلنديا الفلسطينية في شمالي القدس.

يُذكر أن حكومة نتانياهو أكثر يمينية في تاريخ حكومات الكيان الصهيوني، وتضم مؤيدين لـ الاستيطان دعوا منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة في الولايات المتحدة إلى إلغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة المحتلة.