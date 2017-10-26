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محكمة الاحتلال تمدد توقيف 10 مقدسيين

الخميس 26 أكتوبر 2017 12:20 م بتوقيت القدس المحتلة

محكمة الاحتلال تمدد توقيف 10 مقدسيين

مددت محكمة الاحتلال  في القدس المحتلة الأربعاء، توقيف 10 شبان مقدسيين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك للشهر المقبل.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فقد مدد قاضي المحكمة توقيف كل من محمد فروخ، أمير فروخ، محمد منصور عباسي، أحمد ابو خلف، محمد أبو تاية، محمود عليان، ناجي عودة، محمد فرحات، وائل عليان، ومحمد أبو صبيح لتاريخ 15-11-2017.

وفي السياق، رفض قاضي محكمة الاحتلال في القدس الاستئناف المقدم للأسير أمجد علي العباسي (21عامًا) وهو من سكان حي عين اللوزة ببلدة سلوان.

وكان الأسير العباسي اعتقل بتاريخ 20/7/2015، وأدين بإلقاء الزجاجات الحارقة والمشاركة بالأحداث في سلوان، ويقبع حاليًا في سجن "النقب"، ومحكوم بالسجن مدة 4 سنوات ونصف.

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