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7 أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

الخميس 26 أكتوبر 2017 11:34 ص بتوقيت القدس المحتلة

7 أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

دخل اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017، سبعة أسرى من الضفة  المحتلة وقطاع غزة أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

الأسير رائد محمود جميل الشيخ من شمال القطاع محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2000، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير عبد الله ماهر علي قوقا (28 عامًا) من نابلس محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.

والأسير رياض عبد القادر راضي عرفات (42 عامًا) محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة والأسير عامر علي عبد اللطيف طنبور (33 عامًا) المحكوم بالسجن 25 وهم معتقلون منذ عام 2007، وأمضوا عشرة أعوام في سجون الاحتلال.

والأسير مجدي أمين جلال جابر (33 عامًا) من مدينة قلقيلية المحكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 13 عامًا في السجون.

والأسير محمد نزال محمد البطمة (34 عامًا) من طولكرم محكوم بالسجن 14 عامًا بالإضافة إلى 11 شهراً ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في السجون.

والأسير ثائر عزمي محمد حسنية (41 عامًا) من مخيم جنين محكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

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