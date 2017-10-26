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الاحتلال يخطر بهدم منزل في القدس

الخميس 26 أكتوبر 2017 09:31 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يخطر بهدم منزل في القدس

قناة الأقصى - القدس المحتلة

أخطرت طواقم بلدية الاحتلال مساء الأربعاء، بهدم منزل المواطن محمد إبراهيم أبو جمل في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وذكرت عائلة أبو جمل أن طواقم من البلدية برفقة شرطة الاحتلال والقوات الخاصة داهمت منزل العائلة، وسلمتهم أمر بهدم المنزل، بحجة عدم الترخيص.

وأشارت إلى أن المنزل قائم منذ عامين، ويأوي 5 أفراد، وهو مبني من الصاج المقوى "البلاليت".

يذكر أن سلطات الاحتلال تفرض شروطًا تعجيزية إزاء حصول المقدسيين على رخص البناء، وأحيانًا تُجبرهم على هدم منازلهم بأنفسهم تفاديًا لدفع غرامات باهظة.

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