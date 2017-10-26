الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من مدن الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال ، فجر اليوم، ثمانية مواطنين من مدن الضفة المحتلة .

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في محافظات الضفة واعتقلت 8 شبان بدواع "امنية".

ففي مدينة يطّا جنوب الخليل، اعتقلت قوّات الاحتلال الشاب مروان محمد حسين شريتح بعد اقتحام منزله في منطقة المصلى في يطا.

وفي خربة أم الخير بمسافر يطّا جنوب الخليل، رشقت مجموعات المستوطنين منازل المواطنين بالحجارة.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس أسيرًا محررًا من بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، ومواطنا من بلدة قباطية جنوب جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بيت فوريك شرق نابلس، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعاثت فيها خرابا.

واعتقلت قوات الاحتلال قبل انسحابها الأسير المحرر يزن محمود نصر الله حنني (26 عامًا).

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس بلدة قباطية جنوب مدينة جنين واعتقلت مواطنًا ونقلته إلى جهة مجهولة.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال داهموا منزل المواطن عزت زكارنة في منطقة الكحليشة في قباطية واعتقلوا نجله يوسف (20 عامًا).

وأشاروا إلى أن الجنود كسروا محتويات المنزل خلال التفتيش كما حققوا مع قاطنيه قبل انسحابهم.

كما سلمت قوات الاحتلال إخطارا بهدم منزل مواطن في قباطية بجنين بدعوى تنفيذه عملية طعن في كفر قاسم عشية عيد "العرش" يوم 4-10-2017، حيث يتضمن الإخطار إمكانية إخلاء المبنى خلال عدة أيام أو تقديم استئناف قبل الهدف.