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بالصور : فعاليات وندوات بالسويد وإيطاليا بذكرى مئوية بلفور

الخميس 26 أكتوبر 2017 07:18 ص بتوقيت القدس المحتلة

فعاليات وندوات بالسويد وإيطاليا بذكرى مئوية بلفور

قناة الأقصى - أخبار اللاجئين

عُقد في ميلانو الإيطالية ندوتين تحت عنوان مئة عام على وعد بلفور المشؤوم، فيما عقدت ندوة أخرى في السويد حول مئوية بلفور.

وشارك في ندوتي ميلانو عمر الجيوسي والإعلامي حسام شاكر وأدار الندوتين رئيس التجمع الفلسطيني في إيطاليا محمد حنون.

وأشار التجمع الفلسطيني في إيطاليا إلى أن عقد هذه الندوات يهدف إلى إجراء لقاءات مع المجموعات البرلمانية الإيطالية والسفارات الصديقة لحشد التضامن مع القضية الفلسطينية مع اقتراب الذكرى المئة على تصريح بلفور.

كما شارك العديد من أبناء الجاليات العربية والإسلامية في الندوات، وبحضور أبناء الشعب الفلسطيني في إيطاليا، وتأتي هذه الندوات ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي يقمها التجمع الفلسطيني في إيطاليا مع المؤسسات الأوروبية بالتعاون مع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ومؤسسة فلسطينيو أوروبا ضمن حملة "بلفور مئوية مشروع استعماري".

إلى ذلك، أقامت جمعية الشباب الفلسطيني في مالمو بالسويد، ندوة حول تصريح بلفور وأثاره الكارثية على الشعب الفلسطيني، بمشاركة فلسطينية وسويدية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن الحملة، والتي أعلن عنها المؤتمر في مواجهة الاحتفالات الاسرائيلية في هذه الذكرى.

وشهدت الفعالية حواراً حول تصريح بلفور ومرحلة الاستعمار البريطاني لفلسطين والحكم العثماني، وطالب الحضور الحكومة البريطانية بالاعتذار للشعب الفلسطيني عن تصريح بلفور.

فعاليات وندوات بالسويد وإيطاليا بذكرى مئوية بلفور
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