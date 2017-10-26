مستوطنون يرشقون منازل المواطنين بالحجارة شرق يطا

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

رشق مستوطنون، الليلة، منازل المواطنين بالحجارة في منطقة أم الخير شرق يطا، جنوب الخليل، فيما عبث جنود الاحتلال بمحلات تجارية في الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن مجموعة من مستوطني "كرمئيل" المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا، رشقوا منازل مواطنين في منطقة أم الخير تعود لعائلة الهذالين بالحجارة، والزجاجات الفارغة؛ وأحدثوا فيها أضرارا.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال عددا من المحال التجارية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وعبثت في محتوياتها، ودققت في بطاقات المتواجدين بداخلها بحجج أمنية واهية.